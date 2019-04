Descrizione evento: Un nuovo appuntamento con la cucina firmato iFood. Claudia Pesci, blogger di iFood, condurrà uno show-cooking sabato 13 aprile a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Fabriano, per realizzare insieme ai partecipanti una ricetta marchigiana tipica del periodo pasquale, la pizza al formaggio. La ricetta, che solitamente richiede lunghi tempi di lievitazione, verrà rivisitata per realizzarla in pochi e semplici passaggi.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, coinvolgerà gli ospiti nella preparazione del piatto e, al termine dello show-cooking, in un gustoso assaggio per augurarsi Buona Pasqua.



Claudia Pesci, con la sua energia, coinvolgerà il pubblico nella realizzazione di una ricetta tipica del periodo di Pasqua, per proporre la tradizione in una chiave moderna. La food blogger ha infatti rivisitato la ricetta tradizionale della pizza al formaggio con alcune varianti per rendere la preparazione più veloce senza alterare la qualità del risultato finale. Una ricetta gustosa e facile, per portare in tavola un antipasto originale, ottima in abbinamento ai salumi del territorio.