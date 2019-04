Descrizione evento: Batik Civitanova Lungomare Centro 24/B 0733.775791

in caso di maltempo tutto confermato negli ampi locali al coperto



Primo Maggio 2019 in Riva al Mare



Pranzo Show dalle 13.30

Eventi Fantastici Giorgio Caporaletti

Happy Hour dalle 17

Licio - Mat Vox - Ezio Mancini



Speciale #TAVOLO #SINGLE per Socializzare e Conoscersi in collaborazione con Single Eventi Italia 3204597498



Pranzo Servito Menu Fisso Pesce € 30 Donna € 35 Uomo

Antipasti Freddi

Primo Calamarata panocchie gamberi pomodorini

Secondo Salmone in crosta di mandorle con contorno

Dolce

Vino 1 bottiglia ogni 3 persone

Acqua

Caffè



Regia Emilio



Partners

Batik Crew

Eventi Fantastici

Movimenti Notturni

Papino Vi Ama

Caffè del Viale

In The Night

Pietro Berdini Hair Stylist