Descrizione evento: Siamo tornati, più carichi che mai! Vi aspettiamo venerdì 26 Aprile in una location d'eccezione, come Hannibal Pub di Civitanova Alta, per una serata imperdibile, ascoltando i più grandi successi dei THE DOORS, accompagnati da ottimo cibo e favolose birre! Consigliata la prenotazione al 0733 1996214

The Strange Days è il nuovo progetto musicale che rende omaggio allo storico quartetto dei THE DOORS. Ripercorreremo i più grandi successi della band Californiana con sonorità e strumentazione "vintage"! Un appuntamento imperdibile! BAND: - ANDREA GUERCIO "the Voice" - PAOLO ROMAGNOLI "Piano & Keyboard" - MIRKO SGALLA "Guitars" - PAOLO MARTELLINI "Bass" - STEFANO CASONI " Drum & Percussions