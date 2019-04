Descrizione evento: PASQUETTA AL MANEGGIO!!

Lunedì 22 aprile ore 10.30 vi aspettiamo presso il Centro Ippico Circolo della Natura (via Colle Onorato, 5 Jesi Ancona), per una passeggiata in fattoria dove conosceremo gli animali che la abitano, accarezzandoli e dando loro da mangiare.

Dopo il pranzo, ci sarà una caccia alle uova nei vari spazi del maneggio.Il costo è di 15€ i bambini e 10€ gli adulti, pranzo compreso. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578. Prenotazione obbligatoria entro domenica 21 alle ore 15.00.