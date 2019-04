Descrizione evento: L`Antica Cantina Sant`Amico organizza il consueto appuntamento di Relax e Tradizione con il Pic Nic del Primo Maggio sui prati dell`Orangerie di Villa Sant`Amico.



L`evento, a cui si puo` partecipare solo previa prenotazione, prevede un intera giornata, dalle 13.00 alle 18.00 presso il parco privato di Villa Sant`Amico, una location particolare, solitamente non aperta al pubblico.



All`arrivo degli ospiti verra` fornito il cestino da godersi sul prato della Orangerie oppure all`ombra di alberi secolari. Il cestino include tutto l`occorrente per il pic nic tra cui panino con porchetta, pecorino, fave e altre tipicita`. Inoltre viene fornito anche il vino di produzione della tenuta stessa (Lacrima di Morro d`Alba DOC, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Rosato), acqua e il classico finale di Grappa Bijoux di Lacrima o Visciola Sant`Amico. Alle ore 16.30 partira` un escursione guidata facoltativa per esplorare i 12 ettari di parco, percorrendo un antico sentiero riscoperto tra alberi secolari. Per chi desidera viene anche proposto il tour guidato delle cantine storiche della tenuta.



OCCORRENTE: Plaid/telo da picnic e scarpe comode...al resto ci pensiamo noi!



L`evento si svolgera` al coperto in caso di maltempo.



INFO E PRENOTAZIONI 073163982

ANTICA CANTINA SANT AMICO

VIA S.AMICO 4 , 60030

MORRO D ALBA (AN)

www.anticacantinasantamico.it

www.villasantamico.com