Descrizione evento: “JE RESSUMIGLIO SHOW vs ALL STARS”

Consiste in una divertente sfida canora tra i 5 artisti dilettanti

che nelle precedenti edizioni di

“JE RESSUMIGLIO SHOW” che si sono svolte a:



FERMO ( ZonaTirassegno,Cena Spettacolo in occasione delle Sere d’Estate ai Giardini del Colle Vissiano);

MONTE URANO (Cena Spettacolo alla Bocciofila Monte Urano)

TORRE SAN PATRIZIO (Pranzo Spettacolo al Baladì)

FERMO ( Zona Santa Caterina, in occasione della Sagra della Bruschetta),



si sono trasformati (grazie alle truccatrici ed alle parrucchiere)

nelle più grandi star della musica ed a suon di note musicali

si sono aggiudicati il diritto a sfidare altri 5 artisti

denominati “ALL STARS” per la loro bravura.

Chi vincerà???

Sarà il pubblico a Teatro a decretarlo votando i preferiti

attraverso il proprio smartphone.

Ospite della serata il noto comico marchigiano “Nonno Filì”.

L’ingresso all’evento è

GRATUITO

e vista la natura simpatica e divertente della serata

sicuramente adatto a tutte le età.