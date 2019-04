Descrizione evento:

A Fiastra, nascosto tra i castagneti dei lembi settentrionali del territorio del comune, c’è un piccolo borgo chiamato San Giovanni. Fino a poco più di cinquant’anni fa è stato popolato dagli ultimi abitanti di un mondo scomparso eppure non tanto lontano. Percorreremo le vecchie strade vicinali segnate da muretti a secco ormai avvolti da rovi ed edera, in un ambiente in cui la natura, per secoli domata dal lavoro dell’uomo, ha riconquistato tutti i suoi spazi.

DISTANZA 7 km di sviluppo

DISLIVELLO 450 mt

DIFFICOLTA' E

TEMPO DI PERCORRENZA 2 ore soste escluse

Luogo e orario di ritrovo: Polverina (Bar Oasi), ore 9:00

Guida: Michele Sensini (Accompagnatore Media Montagna, Collegio Guide Alpine Regione Marche - iscrizione n. IT57C00054) 

Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): Scarponcini da trekking, felpa o giacca antivento, cappello, acqua (almeno un litro).