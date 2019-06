Descrizione evento: Una facile escursione nel mare di colori della fioritura della Piana di Castelluccio, un autentico spettacolo della natura unico al mondo. Percorso: Castelluccio di Norcia - Monte Veletta - Pian Grande. Partenza garantita minimo 8 partecipanti

Il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni meteo.



Per informazioni e prenotazioni entro le ore 13.00 del 3 luglio 2019:

Seni.gallia Tour operator

Tel. 345/3965537 - touroperator@senigalliaincoming.it

Niki tel. 3286762576, email niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 54 € (servizio guida naturalistica e trasporto con autobus/pulmino) Prezzo bambini: 48 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale piazzale UCI Cinema, ore 7:00, Via Nicola Abbagnano, 60019 Senigallia AN, Italia, Senigallia Vedi tutti i dettagli nel nostro sito