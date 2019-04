Descrizione evento: Verdicchio al Museo questa volta esce dal centro storico per promuovere un luogo della storia e della tradizione di Matelica, una località dove la ruralità e la Resistenza si animano con la forza e il desidero di giovani coppie e di ragazzi che sono tornai ad abitare questi luoghi. Questa località è Braccano, il borgo dei murales, uno dei poli di identità del Verdicchio è qui che si incontrano storia, arte e Verdicchio per dare origine a questo evento.



In questa giornata sarà possibile degustare i prodotti di quasi tute le aziende del Verdicchio di Matelica, visitare i Murales con guida, visitare il museo della Resistenza, fare escursioni guidate e mangiare un pasto veloce, il tutto accompagnato da buona musica.