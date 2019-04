Descrizione evento: Prosegue nella millenaria Abbazia di Sant'Urbano ad Apiro il sodalizio concertistico del New Vocal Ensemble di Senigallia con il Coro Gaudium Vocis di Terre Roveresche. Le due compagini saranno impegnate sabato 4 maggio 2019 alle ore 17:30 in un concerto incentrato sulle suggestive opere corali del compositore senigalliese Marco Ferretti, autore e direttore del New Vocal Ensemble, mentre il Coro Gaudium Vocis sarà diretto dal maestro Francesco Santini. Il concerto ad ingresso libero nasce in collaborazione con l'Abbazia di Sant'Urbano, già sede di simili eventi artistici. Info www.facebook.com/newvocalensemble.