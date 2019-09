Descrizione evento: NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile: la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi e inconfondibili, regalando all’opera un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamonon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena curati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz; un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro Dopo aver appassionato più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, “Notre Dame de Paris”, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, torna a far sognare. La tournée dello spettacolo più imponente mai realizzato in Europa, che vede la produzione di David e Clemente Zard e lacollaborazione con Enzo Product Ltd, partirà a settembre proprio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro.