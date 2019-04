Descrizione evento: IL MISTERO DELLA MARCHESA.

Una cena con delitto.



RISTORANTE PIZZERIA AGLI OLIVI

CARTOCETO (PU)



venerdì 24 maggio alle ore 20.30



La storia

Si narra del ritrovamento del cadavere della Marchesa De Rinotte. Quattro sospettati.Ognuno con le proprie motivazioni per voler morta la Marchesa. Ma chi di loro si sarà davvero macchiato di questa colpa?



MENU:

- Lombetto con aceto balsamico, grana, rucola e radicchio

- Cappelletti con le verdure

- Girello in casseruola

- Verdura cotta e Patate arrosto

- Torta con crema Chantilly

- Vino, acqua e Caffè



CENA E SPETTACOLO EURO 30 TUTTO INCLUSO



Premio per il tavolo vincitore: Buono di euro 50 per una prossima cena Agli Olivi.





Prenotazione obbligatoria allo 0721.898144



RISTORANTE PIZZERIA AGLI OLIVI

via battoccio 4 - CARTOCETO PU