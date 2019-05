Descrizione evento: Ritorna l'appuntamento, ormai storico della domenica pomeriggio - sera, dalle ore 17 fino a mezzanotte.

Molte Novità per la stagione estiva del 2019.

In consolle si alterneranno Djs internazionali con la direzione artistica di Francesco Campetella DJ e un sound system Void Acoustic di tutto rispetto.

Lo Chalet Mosquito di Porto Potenza Picena è tra le realtà più particolari delle Marche e non solo. Il suo aperitivo house Mosquito's Circle della Domenica ha un'atmosfera unica, molto simile alle serate in spiaggia ibizenche.

Da tutto questo parte lo slogan di questa stagione, Take Off Your Shoes.

Per un sicuro divertimento in spiaggia.