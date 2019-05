Descrizione evento: VENERDI 17 MAGGIO 2019 ore 20 Cena ore 22:30 Live

BLACK MOON perform Emerson Lake & Palmer

5th Anniversary (2014 - 2019)

@ HANNIBAL Pub

Piazza della Libertà' 8 - 10

CIVITANOVA ALTA (MC)

In memoria di Keith Emerson & Greg Lake!!



BLACK MOON info:

I BLACK MOON nascono dal idea di Massimo Saccutelli,tastierista di esperienza trentennale,che ha condiviso i palchi con molti artisti italiani e internazionali e attualmente tastierista di Annalisa Minetti!!

La passione per Keith Emerson lo ha portato ad omaggiare insieme a Francesco Caporaletti (che vanta dalla sua collaborazioni con IAN PAICE E DON AIREY,rispettivamente batterista e tastierista dei DEEP PURPLE,Mike Terrana; John Macaluso e molti altri) e Antonio Guidotti (batterista che ha dalla sua,varie collaborazioni con artisti italiani) uno dei gruppi...forse il GRUPPO piu "IN" del progressive rock degli anni 70...i mitici EMERSON LAKE & PALMER!!

I BLACK MOON vi aspettano per farvi riassaporare ma soprattutto ascoltare le magiche songs dei tre artisti inglesi....dando spazio all interno del concerto,a momenti acustici sulle ballate e le note del poeta Greg Lake.



Welcome back my friends to the shows that never ends!!!!!



"BLACK MOON" are:



MASSIMO SACCUTELLI All Keyboards

FRANCESCO CAPORALETTI Bass Vocal & Acoustic Guitar

ANTONIO GUIDOTTI Drum & Percussion



