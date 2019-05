Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Seconda edizione della passeggiata enogastronomica non competitiva immersa nella natura appenninica che attraversa alcune delle più belle frazioni del Comune di Fabriano. Durante il tragitto i partecipanti potranno gustare, nell’assoluta quiete e senza vincoli di tempo, prodotti e piatti tipici cucinati all’insegna dell’antica tradizione locale.

Concerto finale del gruppo TOO MANY BLACK KEYS.