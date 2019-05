Descrizione evento:

La Rassegna Agricola per il Centro Italia RACI 2019 giunta alla 35° edizione (sito ufficiale fiera) conferma l'interesse per il mondo agricolo biologico e biodinamico.

La nostra associazione curerà il padiglione del Bio con un'AREA MERCATO, un'AREA RISTORO e un'AREA DIDATTICA per scuole e bambini.

Il "Mercato del Contadino - Farmer's Market" (AREA MERCATO) presenterà il mondo agricolo con prodotti locali, biologici e biodinamici di stagione, con le principali filiere agroalimentari della nostra regione. Saranno presenti in particolare le Aziende Agricole dei mercati settimanali bio di Macerata, di Tolentino e Civitanova Marche, le Aziende agricole dell' "Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica AIAB" e le aziende che aderiscono alla "Rete d'Imprese Vivi la Tua Terra Agricoltura Biologica Biodinamica Marche". Tra i prodotti esposti, farà il suo ingresso, per la prima volta, le basi per la pizza bio pronte e confezionate, poi miele, cereali, legumi, frutta fresca e tanto altro.

Domenica 12 maggio ci saranno delle MINI CONFERENZE a cura del Madis Bio di Passo di Treia alle ore 11:00 e 17:00.

Ci sarà una zona destinata al buon cibo bio (AREA RISTORO) con PIZZA BIOLOGICA, dalla farina alla mozzarella, e per i più golosi la PIZZA al CIOCCOLATO dal Mondo Solidale. In pizzeria troverete anche acqua naturale/frizzante e bevande naturali a base di COLA e GUARANA' del Mondo Solidale per chi non può proprio rinunciare ad una bibita fresca frizzante ma con soli ingredienti naturali. Torna la PIADINA BIO grande successo 2018 e le BIRRE ARTIGIANALI oltre alla storica BIRRA CRUDA di Cingoli....nell' area ristoro si troveranno anche dolci, crostate, biscotti ed un buon caffè - equo da sorseggiare ai tavolini.

Punto di forza un grande spazio dedicato ai bambini dove laboratori creativi renderanno la fiera anche a misura dei più piccoli (AREA DIDATTICA). In quest' area si ritroveranno diverse realtà, fattorie didattiche, artigiani, associazioni che animeranno il grande spazio dedicato ai bambini.

Dopo aver affrontato nello scorso anno il tema delle "paure dei bambini" da scacciare, anche a seguito del terremoto 2016, quest' anno il filo conduttore delle attività è "PER FARE TUTTO CI VUOLE UN FIORE" (link testo e audio), la premessa della canzona ci sembra perfetta "Le cose di ogni giorno raccontano segreti, a chi le sa guardare ed ascoltare"... raccontare, guardare e ascoltare sono le premesse indispensabili per i laboratori didattici ...per bambini che vogliono esplorare i segreti del mondo sia nei nostri spazi che in tutta la fiera! Pian piano vogliamo portarli a scoprire che veramente "Per fare tutto ci vuole un fiore" tutto il mondo nasce da cose piccole, da piccoli gesti, dalla gentilezza e dall’amore.

Lo stesso amore e passione che i contadini del biologico mettono nel loro lavoro quotidiano , tutti i giorni, tutto l’anno e che in questi tre giorni di fiera porteranno a tutti i visitatori. Cereali, legumi, miele, olio, formaggi e insaccati, marmellate e patè, passate e molto altro ancora…

I laboratori introdurranno i bambini alle meraviglie del mondo: fiori, frutta, semi, argilla-terra, api, animali (cavalli, asini, pecore, pulcini, ecc...), legno (tavolo, albero, ramo, bosco), carta e fili colorati.

Al centro dell' area dedicata ai più piccoli ci sarà il grande albero del CI VUOLE...una istallazione in legno con cui i bambini potranno raccontarci cosa ci vuole per essere felici. Utilizzeranno per farlo, cartoncini colorati che potranno scrivere ed appendere sull' albero, o appenderanno direttamente i lavoretti fatti nei vari laboratori.

Infine ci saranno 2 zone dedicate alla raccolta differenziata, le nostre ISOLE ECOLOGICHE, dove un operatore aiuterà a dislocare in maniera corretta ogni rifiuto nel proprio bidone.Tutti i materiali, piatti, bicchieri, sacchetti ecc.. utilizzati nel nostro padiglione saranno in materiale compostabile e biodegradabile, mentre per i rifiuti provenienti dalle altre zone ci sarà la possibilità di fare una vera raccolta differenziata al 100%.

ATTENZIONE quindi perchè i bidoni si troveranno solo in 2 punti precisi del ns padiglione e non ci saranno cassonetti abbandonati all' inciviltà dei passanti.

Sarà, come negli ultimi 8 anni, per noi un notevole impegno e uno sforzo finalizzati però a dare sempre più visibilità all'agricoltura biologica e biodinamica, ai contadini locali che si sforzano di darci buon cibo per un futuro migliore del nostro mondo e dei nostri figli.

N.B. Venerdì 11 e Sabato 12 Maggio gli stand resteranno attivi fino alle 20:00.

Vi aspettiamo!

Tutte le specifiche ed i programmi su