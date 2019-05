Descrizione evento: Offagna in fiore Sabato 18 e Domenica 19 maggio al via la 15° Edizione Sabato 18 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 – Mostra mercato Ortoflorovivaistica Offagna in Fiore – Apertura stand gastronomico Domenica 19 maggio dalle ore 09.00 alle 20.00 – Ore 10 – Bricks in Offagna. Esposizione di costruzioni con mattoncini by Marche Brick, sfide tra costruttori, area gioco per grandi e bambini. – Mostra mercato Ortoflorovivaistica Offagna in Fiore – Stand Gastronomico