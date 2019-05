Descrizione evento: Una giornata in barca alla scoperta delle meraviglie del Conero un promontorio dalle forme sinuose disegnato dai venti e dal mare. Spiaggie bianche di roccia calcarea circondate da una vegetazione della Macchia Mediterranea verde e rigogliosa.



In collaborazione con l'associazione "Navigare sulle Antiche Rotte" il Brigantino ci accompagnerà alla scoperta della Riviera del Conero in un itinerario che coprirà le seguenti tappe:



1. Numana

2. Sirolo

3. Due Sorelle

4. Spiaggia dei Gabbiani

5. La Vela

6. Portonovo

7. Mezzavalle

8. Il Trave

9. Pietralacroce

10. Il Passetto e le sue caratteristiche Grotte

11. Il Parco del Cardeto

12. Il Duomo d'Ancona



Durante il percorso: la Guida Escursionistica Ivonne Raffaeli ci racconterà questi luoghi. Nella via del rientro ci fermeremo di fronte allo Scoglio del Trave dove degusteremo una selezione di vini bianchi Marchigiani di rinomate cantine locali accompagnati da prodotti tipici (salumi/formaggi).



Partenza ore 9.30

Rietro ore 15.00



Prezzo 50 euro a persona

TUTTO INCLUSO:

DEGUSTAZIONE 5 BIANCHI MARCHIGIANI raccontati da una Bella e Esperta Somelier Marchigiana:



1. CIù CIù - Passerina Spumantizzata

2. Villa Lazzarini Marche Incrocio Bruni 54 igp

3. Cantina di Montecapone - Verdicchio dei Castelli di Jesi

4. Bruscia - Bianchello del Matauro

5. Le Vigne di Clementina Fabi - Pecorino Offida



+ Salumi e Formaggio Marchigiani





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083

tramite messaggio su what's app

POSTI LIMITATI

Evento non adatto ai bambini



ESCURSIONE VERRà CONFERMATA AL RANGIUNGIMENTO N MINIMO PARTECIPANTI (35) E IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO