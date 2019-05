Descrizione evento: 14° Sagra della Porchetta e delle Pappardelle al Cinghiale

Monte Urano (FM) – Quartiere Scala Santa

24-25-26 Maggio 2019



Venerdì 24 Maggio (cena)

20:00 - Apertura Stand Gastronomici

21:30 - Folkappanka Bifolk Band in concerto



Sabato 25 Maggio (cena)

18:30 - Santa Messa

19:30 - Apertura Stand Gastronomici

21:30 - Serata danzante con l’Orchestra ROBERTO CARPINETI



Domenica 26 Maggio (pranzo e cena)

10:30 - 9° Raduno FIAT 500 e AUTO d’EPOCA

12:00 - Apertura Stand Gastronomici

18:30 - Zumba con l’istruttrice Bel Camargo

19:00 - Apertura Stand Gastronomici

21:00 - Serata Danzante con IL MASSIMO DEL LISCIO



il menù della sagra:

Pappardelle al Cinghiale Porchetta al Piatto e da Asporto Grigliata: Salsicce e Braciole Olive all’ascolana - Patatine Fritte - Insalata



_________________________



Per la partecipazione al 9° Raduno FIAT 500 e AUTO d’EPOCA (Domenica 26 Maggio) contattare:

Luciano 338 65 55 492 - Danilo 339 24 96 665 - Paolo 339 26 11 347 - Giampiero 339 80 07 283



Programma del Raduno :

08:30 - ritrovo iscrizione e consegna gadget, presso gli Stand della Sagra c/da Scala Santa - Monte Urano

10:30 - Partenza per giro vie del Paese con Sosta Aperitivo

13:00 - Arrivo presso gli stand della festa per il Pranzo

15:30 - Conclusione e saluti



- Quota iscrizione al Raduno , comprendente Giro+gadget+apertitivo: 10,00 €

- Quota iscrizione al Raduno , comprendente Giro+gadget+apertitivo +pranzo: 20,00 €