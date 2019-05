Anche quest'anno la ProSuasa organizza "Cantine Aperte" con l'uscita alla scoperta del Verdicchio dei Castelli di Jesi e della Lacrima di Morro d'Alba in occasione dell'evento nazionale domenica 26 maggio 2019.



PROGRAMMA:

Ore 9.00 ritrovo presso la Cantina Venturi di Castelleone di Suasa

Ore 9.45 partenza per la Cantina Accadia di Serra San

Quirico (visita guidata dell'azienda e della vigna)

Ore 12.30 Cantina Vallerosa Bonci di Cupramontana

(pranzo al sacco o libero negli stand)

Nel pomeriggio

Quota 33 di Morro d'Alba

Santa Barbara di Barbara

Ore 19,00 rientro a Castelleone di Suasa



La quota di partecipazione è di 25 euro per i tesserati all'associazione e di 30 euro per i non tesserati, da versare interamente entro il 20 maggio 2019 presso il bar Sound City o nella sede della ProSuasa (via Ospedale 9).

La quota comprende: trasporto in autobus, tessera dell’associazione iscrizione cantine aperte.