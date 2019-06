Descrizione evento: 7 sagra degli Strozzapreti "Mare & Monti" dal 31 Maggio al 2 giugno 2019 nella piazza della frazione Curetta.

Protagonisti gli Strozzapreti prodotto di alta qualità proveniente da agricoltura biologica con grano coltivato nella nostra regione.

Il menu Monti prevede Strozzapreti alla norcina e all’amatriciana secondo a base di grigliata di maiale con contorno e sorbetto al mistra’ mentre il Menu’ mare il sugo e’ a base di pesce fresco frittura e sorbetto al limone rigorosamente fatto in casa.

Una sagra di qualità che rispecchia il territorio esaltando i prodotti tipici Marchigiani con particolare attenzione nella scelta delle materie prime.

Gli intrattenimenti prevedono per venerdì 31maggio ore 21,00 serata di cabaret con Piero Massimo Macchini, possibilità di prenotare direttamente dal sito web www.rionepaesevecchio.it dove potete scegliere il tavolo dalla mappa oppure telefonare al 329 4709585 o 331 8773069.

Sabato 1 Giugno ore 21,00 in musica con il gruppo i Rewinder.

Domenica 2 Giugno mattinata dedicata al ricordo dell’amico Alessandro Sirocchi “AMICIZIE INDELEBILI”

Ricco il progamma

alle ore 10 messa all’aperto presso il campo sportivo di curetta con la partecipazione di 4 gruppi che rappresentano le piu importanti rievocazioni storiche del territorio.gli alfieri e musici di.

Cavalcata dell’assunta di fermo

Sestriere di Porta Maggiore di ascoli piceno

Contes del secchio di sant’elpidio a mare

Rione paese vecchio di servigliano.

Dopo la funzione religiosa esibizioni degli alfieri e musici dei gruppi presenti

Dalle ore 12 stand aperti per la sagra.

In serata riapertura stand dalle ore 18 e concerto di Exemble saxofoni del Conservatorio Pergolesi di fermo.

VI ASPETTIAMO.