è la ricorrenza della scomparsa di, paroliere, cantante e uno dei fondatori dei, personaggio che ha influenzato la cultura giovanile degli anni ottanta e novanta. Di fondamentale importanza negli stessi anni fu l'etichetta di Manchester, lache produsse band del calibro di Joy Division, New Order, Happy Monday, A Certain Radio, James, Durutti Column ed altri ancora.La serata di SABATO 18 MAGGIO è dedicata a tutto ciò.Alle 22,00 circa il live deigruppo electro rock-new wave di Osimo di Cristiano "Agatha" Marchetti (basso, chitarra e voce) e Daniele "Mr Paddy" Nisi (chitarra, tastiera, e programmazioni)che presenteranno li loro ultimo album in cd dal titolo "Va' tutto così"e a seguireilcurato dai componenti dei, tutto con gli originali vinili dell'epoca che ci faranno riascoltare e ballare la musica legata all'etichetta, la "Factory Records" di Manchester con tutta la musica prodotta in quel periodo.Dalle 19,00: "24 hours Party People" di Michael Winterbottom e "Joy Division" di Grant GeeDalle 20,00 potrete fare aperitivo o cenare con le specialità vegetariane della Serpe con i piatti preparati con prodotti di stagione a chilometro zero (gradita prenotazione).Link evento su Fb:https://www.facebook.com/events/408285663087838/Link con posizione Fonte della Serpe su Googlemaps:Per info e prenotazioni:373 7518889 (anche con msg whatsapp)o scrivete nella messaggeria della nostra paginaVia Flaminia Prima, 43Osimo Stazione (An)Ingresso soci Arci