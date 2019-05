Descrizione evento: 63° Sagra della Porchetta a Monterado di Trecastelli.

18 e 19 maggio

apertura stand ore 17.30

vendita porchetta dalle 10.00

Porchetta cotta nel forno a legna



Ci sarà inoltre la "Baia del porc" la cantina dei ragazzi di Monterado.

Porkebab, vino, birra e shottini!!

Musica con Dj Ceck

sempre Sabato 18 e domenica 19 dalle ore15



Entrata Libera!!!



In occasione della sagra della porchetta, Per Monterado Viva organizza una passeggiata per le colline di Monterado con ritrovo alle ore 9.30 in Piazza Roma a Monterado, partenza ore 10, passeggiata di circa 5 km e pranzo alle 12.30 presso il tendone della festa presso gli stands.



La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotazioni: Sauro 3388891912 Gianni 3486558481