Descrizione evento: Alla scoperta di una valle "sconosciuta" dei Sibillini la cui risalita conduce ad uno dei più belli e suggestivi panorami del Parco, sul filo di cresta che separa le Marche dall'Umbria



durata - 6:00 ore

dislivello - 1.200 metri

difficoltà - impegnativa





le prenotazioni si accettano via email entro le 13 del giorno precedente l'escursione indicando recapito telefonico e numero dei partecipanti; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:30 a Valleria



per la camminata occorrono calzature e calzini adeguati a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco e giubbino impermeabile; utili cappello, occhiali, crema protettiva e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da nordic walking o da trekking per agevolare la progressione



l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento la situazione sarà valutata per ridurre l'escursione, svolgerla su percorsi alternativi o concentrarsi sull'evento proposto nella seconda parte