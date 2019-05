Descrizione evento: LA LEGGENDA DEL RE PESCATORE

da un’antica favola giapponese adattata alla Danza



STORIA, EDITING, SCENEGGIATURA E CASTING:

FRANCESCA STANGONI



OSPITI per la DANZA:

SYLVIE ROSALIE BIBUDI in arte Najma

ANGELA LIOVERI ANCONETANI in arte Lyla

BRUNA SCATAGLINI in arte Manaar

SILVIA SORRENTINO

FRANCESCA STANGONI in arte Habiba



Si esibiranno inoltre:

i FOLLETTI di HABIBA, le ANGEL GIRLS e la SCUOLA DI DANZA di MANAAR



VOCI NARRANTI: PIERLUIGI CARRIERO e FRANCESCA STANGONI

In Collaborazione con L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN VITO e con

IL PATROCINICO DEL COMUNE DI MONTE SAN VITO

FOTOGRAFIA:MAURO GRILLI

SUONI, LUCI E MONTAGGIO: DANIELE LINCETTO

Con la PARTECIPAZIONE CANORAdi NADIA MONTENOVO



IL RICAVATO DELLA SERATA SARA' INTERAMENTE DEVOLUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN VITO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI SCOLASTICI

...

PROLOGO:

Raccontiamo una Storia di un Mondo incantato, dal lontano Giappone..tutta d'un fiato

Ascoltate bene queste parole, verità svelate … Missive d’amore

...