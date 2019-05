Descrizione evento: DOMENICA 26 MAGGIO 2019



Immersi nelle campagne, attraversando castelli e dolci colline. Nel cuore della zona di coltivazione del Verdicchio Classico, intorno alla valle del fiume Misa. Seguiremo i profumi del territorio che ci condurranno tra i filari della Cantina Poderi Mattioli, una piccola azienda a conduzione familiare, una realtà costruita sulla passione per il lavoro e sul rispetto per il territorio. Lì in cantina, in occasione dell'evento Cantine Aperte 2019, potremmo degustare del buon vino e far pranzo (al sacco o in loco acquistando panini).

Il giro ad anello prevede la visita del castello di Castiglioni e della Chiesa di Santa Maria della Piana



DETTAGLI ESCURSIONE:

* RITROVO: ore 9,00 presso Cantina PODERI MATTIOLI (VIA FARNETO, 17A, 60030 SERRA DE’ CONTI)

*Lunghezza: 8 km

*Dislivello: 200 m

*Terreno: si cammina prevalentemente su carrareccia

*Durata: circa 3 ore e mezza

*Difficoltà: T-E (escursione adatta ai bambini sopra i 7 anni abituati a camminare).



? COSTO ESCURSIONE (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione):

Adulti: 10 euro

Bambini da 7 a 14 anni: 5 euro

*L'escursione non è consigliata a bambini al di sotto dei 7 anni.



>>> La tariffa dell'escursione NON prevede l'eventuale degustazione di vino o il pranzo - Il format per degustare vini è quello ufficiale di Cantine Aperte.



? PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA tramite tel o email entro e non oltre il 25 Maggio):

? hiking@happennines.it

? +39 0732956257 (ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30)

?+393337300890 (al di fuori degli orari di cui sopra)



L'escursione organizzata da Happennines nell'ambito del progetto Hiking Apennines sarà condotta da Marco Giulietti, Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



????????????????????????????????????????



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella, cappello, acqua, sali minerali, merenda e PRANZO al sacco, medicinali personali, occhiali da sole, crema solare, documenti ed effetti personali.