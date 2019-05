Descrizione evento: Sabato 25 maggio 2019, alle ore 17.30, si terrà al Villino Romualdo a Ripe di Trecastelli l’inaugurazione della mostraAGRI –FOTO, in cui saranno esposti dipinti di Alvaro Tonti e le fotografie di Ivo Serra, Andrea Paialunga e Fabrizio Paialunga. L’esposizione è promossa dall’Associazione Culturale Terre di Frattula e ha il patrocinio della Città di Trecastelli.L’Associazione Culturale Terre di Frattula si accinge, con questa mostra, a festeggiare vent’anni di attività. Terre di Frattula è nata infatti nell’anno 2000, con l’obiettivo di promuovere, valorizzare e divulgare i documenti storici emersi dalle “Carte di Fonte Avellana”, studiare la sapienza delle tradizioni rurali per arricchire la moderna enogastronomia, sollecitare i cittadini a scegliere le tipicità locali nella ristorazione, ad acquistare prodotti genuini e a basso impatto ambientale e anche a valorizzare il territorio dal punto di vista paesaggistico, culturale e turistico. In questi anni l’Associazione Terre di Frattula ha lavorato per valorizzare l’artigianato e l’agricoltura, i prodotti tipici e le eccellenze del territorio ideando e promuovendo numerose iniziative, come “Frattula in Festa” e “Frattula in Tour”, pubblicazioni di libri e servizi televisivi e radiofonici.L’Appuntamento con AGRI –FOTO è quindi fissato al Villino Romualdo il 25 maggio alle 17.30, con la presenza degli artisti in mostra. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 2 giugno martedì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e venerdì, sabato e domenica dalle 17.00 alle 19.30.La partecipazione è a ingresso libero.