Descrizione evento: Ritorna "InVinami a Bere" Sabato 8 Giugno dalle ore 17.00 alle 00.00 nella prestigiosa cornice di Villa Riva Fiorita a Porto San Giorgio!



Ad aspettarvi ci saranno circa 100 etichette di vini delle 30 aziende vinicole provenienti da tutta Italia ai banchi di degustazione libera, le speciali Masterclass (Degustazioni Guidate) condotte da AIS Marche, l'area gastronomica a base di eccellenze regionali e tante altre novità!





INGRESSO - 20€ INCLUDE:

- Quota Associativa all' Associazione Culturale Vitalia (Wine Salad)

- Calice per la Degustazione Libera di circa 100 vini

- Accesso Gratuito alle Masterclass AIS (su prenotazione tramite indirizzo e-mail info.winesalad@gmail.com

posti limitati a circa 20-30)

- 1 piatto degustazione di Maccheroncini di Campofilone dell'azienda Marilungo







PROGRAMMA



Ore 17.00 APERTURA BANCHI DI DEGUSTAZIONE ( oltre 100 vini)



Ore 18.00 - MASTERCLASS: AFRIWINES

I Vini del Sud Africa Occidentale- Azienda Vinicola Seven Springs --> http://7springs.co.za/

( PRENOTAZIONI: info.winesalad@gmail.com)



Ore 19.15 - MASTERCLASS: IL SIGARO TOSCANO ALLA SCOPERTA DELLE MARCHE

Degustazione Sigari "Toscano" e Vini Passiti in Terrazza

( PRENOTAZIONi: info.winesalad@gmail.com)





AREA GASTRONOMICA - APERICENA 5€



Maccheroncini di Campofilone - MARILUNGO

Taglierino Salumi e Formaggi - MEZZALUNA E TRE VALLI

Focaccia e Panetteria - CHICCO DI GRANO





CANTINE IN DEGUSTAZIONE



NAZIONALI:



AZ.AGR. LEONARDA TARDI - TRAPANI (SICILIA)

MARCHESE DELLE SALINE - MARSALA (SICILIA)

MADREVITE - PERUGIA (UMBRIA)

CANTINA DEL FRIGNANO - MODENA (EMILIA ROMAGNA)

MONTEVERSA - PADOVA (VENETO)

VIGNE AL COLLE - PADOVA (VENETO)

DI BONAVENTURA - TERAMO (ABRUZZO)



MARCHE:



CANTINA PESARESI - CONERO

CANTINA MAZZOLA - SENIGALLIA

FAZI BATTAGLIA - CASTELLI DI JESI

CANTINA BACELLI - CASTELLI DI JESI

OPPEDDENTRO - CASTELLI DI JESI

VICARI - CASTELLI DI JESI E MORRO D'ALBA

PILANDRO - CASTELLI DI JESI E LUGANA

CANTINE TAVIGNANO - CASTELLI DI JESI

LA MONACESCA - MATELICA

LA QUERCA SCARLATTA - MONTE SAN GIUSTO

CAPINERA WINES - MORROVALLE

SGALY - VALDASO

LE SENATE - ALTIDONA

LUMAVITE - FERMO

GEMINIANI - VALDASO

TERRACRUDA - PESARO URBINO

CONVENTINO MONTECICCARDO - PESARO URBINO

9 CANTINE BIANCHELLO D'AUTORE - PESARO URBINO



ESPOSITORI PRODOTTI SPECIALI:



CANAPA VERDE - CANAVI' - VINO AROMATIZZATO ALL'INFLORESCENZA DI CANAPA



IL LORESE - VINO COTTO DI LORO PICENO



TOSCANO - SIGARO TOSCANO



Per Info contattare Wine Salad

info.winesalad@gmail.com

Cell. +39 3317417593 (Nicola)



I BIGLIETTI SI FANNO ALL'INGRESSO NELLA STESSA GIORNATA!



PRENOTAZIONI SOLO PER LE DEGUSTAZIONI GUIDATE POSTI LIMITATI!