Descrizione evento: I Pantani di Accumoli sono dei piccoli laghi di origine glaciale a sud della catena dei Monti Sibillini. Cammineremo con il Monte Vettore in lontananza fino a raggiungere la bella conca che li ospita per ammirare i loro specchi d'acqua dove cielo e terra si incontrano, immersi nello spettacolo della fioritura dei narcisi ed altre specie spontanee come orchidee e tulipani, mentre intorno pascolano cavalli, puledri e mucche chianine allo stato brado. Saliremo poi al Monte dei Signori: dall'ampia cresta, storico confine tra Stato Pontificio e Regno Borbonico testimoniato da un antico cippo miliare, godremo di una vista panoramica sui Monti della Laga e l'appennino laziale.



Difficoltà T (Turistico). Distanza: 13 km Dislivello 350 m Tempo: 5 h (soste comprese)



E' richiesta abitudine al cammino.



Materiali per escursione: scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, mantella impermeabile, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, acqua 1,5 lt. Pasto al sacco.



Spostamenti: mezzi propri.



Quota 15 €

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 8,00 parcheggio Decathlon, Centro Commerciale Porto Grande Porto D'Ascoli

https://goo.gl/maps/PWvytYA5q5M2



ore 8,30 Parcheggio distributore ENI, Salaria

https://goo.gl/maps/zFs7tfkz7pB2



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:



Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto di copertina: NordicWalkingMarche.it