Descrizione evento: Torna a grande richiesta il cammino della TransuPanza! Questa volta ci spostiamo sul versante orientale dei Sibillini per un'escursione alla scoperta di sorprendenti panorami che spaziano dal Gran Sasso al mare, tra boschi, ampie praterie, antiche chiese e piccoli villaggi. E ovviamente penseremo anche alla Panza con uno stop rigenerante per il corpo e per lo spirito! Prezzo adulti: 25 € - Panza break incluso Prezzo bambini: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 4.15 ore Lunghezza: 13,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 - Rifugio Garulla (Garulla Superiore), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito