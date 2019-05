Descrizione evento:

Il classico appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della natura e dei Sibillini: la fioritura a Castelluccio! Le nostre guide vi accompagneranno in luoghi poco conosciuti e frequentati da dove osservare questo spettacolo meraviglioso. Lo faremo nei giorni feriali per potercela godere in tutta tranquillità evitando le giornate di punta del fine settimana.

Le Piane di Castelluccio sno dei luoghi simbolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Uno scenario bellissimo in ogni stagione: coperto di neve o colorato di rame dalle foglie delle faggete; ma il loro abito migliore lo sfoggiano sicuramente durante la fioritura. Attraverso itinerari insoliti e lontani da quelli più frequentati andremo alla scoperta di sfumature e contrasti che solo i colori della natura sanno regalare. Le tavolozze che ammireremo saranno il Pian Grande e il Pian Piccolo nel loro massimo splendore.

DURATA: 4 Ore - DIFFICOLTA': T/E - DISLIVELLO: 200 mt

Luogo Orario di ritrovo: Forca di Presta ore 9:30

N.B.: Al momento le strade aperte e percorribili per raggiungere Castelluccio sono quelle da Montegallo, da Arquata del Tronto o da Norcia.