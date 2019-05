Descrizione evento: Vi invitiamo a partecipare numerosi Domenica 2 Giugno all`evento APPUNTAMENTO IN GIARDINO, in collaborazione con l`Associazione Parchi e Giardini d`Italia. Il programma inizia alle ore 17.00 con il RITROVO dei partecipanti presso l`Antica Cantina Sant`Amico dove verranno accolti con un calice di Rose` per inaugurare l`evento. Ore 17.30 inizio passeggiata guidata nel parco privato di 12 ettari. Ore 18.30 arrivo Orangerie di Villa Sant`Amico per degustazione. Quota di partecipazione euro 15 a persona.

Si invitano i gentili ospiti a rispettare l`orario di arrivo per un ottimale riuscita dell`evento. PRENOTAZIONI: Telefono 073163982 Whatsapp 3314686958 email info@anticacantinasantamico.it