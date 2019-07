Descrizione evento: Kurt Rosenwinkel - chitarra Aaron Parks - piano Eric Revis - C.basso Jeff “tain” Watts - batteria Nato a Filadelfia nel 1970 da genitori musicisti, Kurt Rosenwinkel comincia a suonare il pianoforte per poi successivamente approdare alla chitarra. Dopo aver frequentato la Berkley school di Boston, entra appena ventenne nella band di Gary Burton e poco dopo nella Electric Bebop Band di Paul Motion dove resterà per ben 8 anni. Già nel 92 aveva formato la sua storica band con il sassofonista Mark Turner, il contrabbassista Ben Street e il batterista Jeff Ballard che per un decennio illumina, tra le altre, la innovativa scena jazzistica newyorkese, incidendo con loro The Enemy of Energy, The Next Step, e successivamente lo sperimentale Heartcore. Nel 96 incide il suo primo disco East coast Love affair con il bassista Avishai Cohen e il batterista Jorge Rossy. Molte le collaborazioni importanti con musicisti come Brad Mehldau, Joshua Redman, Larry Goldings creando insieme ad essi una new “thing” del jazz fondata su strutture armoniche e ritmiche innovative e ricche di contaminazioni di jazz, Rock, Hi Pop e di musica contemporanea. Nel 2013 viene invitato da Eric Clapton a partecipare insieme ad Allan Holdswort ad una parade di chitarristi al Madison Square Garden di New York che ne consacra la caratura internazionale. Recentemente ha formato una nuova band fatta di grandi fuoriclasse come Eric Revis al contrabbasso, Aaron Parks al pianoforte (due musicisti con cui collabora da diversi anni) e da una new entry rappresentata da un vero mito della batteria: Jeff “tain” Watts. INFO & BIGLIETTI : Posto unico € 15,00 Biglietto ridotto € 13,00 (giovani fino a 16 anni) Abbonamento per tre concerti € 30 Jam Session presso il “I 9 Tarocchi”: ingresso libero In caso di cattivo tempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni di Corinaldo La biglietteria in Piazza Il Terreno, aprirà alle ore 20,00 DAL 15 DI GIUGNO SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ON-LINE Ad ogni biglietto e abbonamento va aggiunto il diritto di prevendita Info: tel. 071-67782 int. 236 (Uff. turistico iat) - 329 4295102 Associazione culturale Round Jazz : roundjazz@gmail.com Sito ufficiale :www.corinaldojazz.com Facebook : www.facebook.com/pages/Corinaldo-Jazz-Aspettando-il-festival