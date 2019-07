Descrizione evento: Peter Erskine - batteria Eddie Gomez - C.basso Dado Moroni - piano EGM Trio costituito da Peter Erskine, un’icona del jazz mondiale che ha scritto pagine di storia musicale. Votato come miglior batterista dell'anno per dieci volte dai lettori del Modern Drummer Magazine, appare in più di? 700 Album? e in una dozzina di film, oltre ad aver vinto ?2 Grammy Awards.? Eddie Gomez, il leggendario bassista, vincitore anche lui per due volte dei Grammy Awards è una delle punte di diamante del panorama del Jazz internazionale, avendo suonato con musicisti del calibro di ?Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Gerry Mulligan and Benny Goodman. Completa il trio il pianista Dado Moroni, da molto tempo sulle scene internazionali a rappresentare il jazz italiano al suo massimo livello e uno dei jazzmen più stimati e richiesti dai colleghi americani. INFO & BIGLIETTI : PIAZZA IL TERRENO ORE 21:45 (capienza 400 posti circa) Posto unico € 15,00 Biglietto ridotto € 13,00 (giovani fino a 16 anni) Abbonamento per tre concerti € 30 Jam Session presso il “I 9 Tarocchi”: ingresso libero In caso di cattivo tempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni di Corinaldo La biglietteria in Piazza Il Terreno, aprirà alle ore 20,00 DAL 15 DI GIUGNO SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ON-LINE Ad ogni biglietto e abbonamento va aggiunto il diritto di prevendita Info: tel. 071-67782 int. 236 (Uff. turistico iat) - 329 4295102 Associazione culturale Round Jazz : roundjazz@gmail.com Sito ufficiale :www.corinaldojazz.com Facebook : www.facebook.com/pages/Corinaldo-Jazz-Aspettando-il-festival