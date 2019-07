Descrizione evento: Horacio “el Negro” Hernandez - batteria Ivan Bridon - piano Daniel Martinez – basso el. Amik Guerra - tromba Dopo una lunga assenza dai palcoscenici torna una delle band più brillanti ed amate della scena Latin Jazz. Horacio “El Negro” Hernandez Italuba Quartet, la band di origine cubana che più di dieci anni fa ha unito i propri destini incontrandosi proprio in Italia. Un quartetto che fa propri i tipici elementi del latin jazz, proponendo una miscela musicale di grande efficacia. Strumentista dalla tecnica sfavillante e dalla dirompente carica comunicativa, profondo conoscitore sia delle concezioni ritmiche afro-cubane che di quelle più propriamente jazzistiche, Horacio “El Negro” Hernandez ha iniziato l’attività professionistica lavorando con i principali protagonisti della scena musicale cubana degli anni Ottanta: Nicolas Reynoso, Paquito D’Rivera, Lucia Hurgo, Arturo Sandoval e German Velazco. Il progetto insieme a Gonzalo Rubalcaba e Armando Gola, Volcan, inoltre, lo ha visto protagonista sui palchi di tutti i più importanti festival jazz del mondo. Con l’album “Live at the Blue Note”, in trio con Michel Camilo e Charles Flores, si è aggiudicato un Grammy nel 2001, mentre prendendo parte agli album di Roy Hargrove (“Havana”, 1997), Carlos Santana (“Supernatural”, 1999), Alejandro Sanz (“No Es Lo Mismo”, 2003) ed Eddie Palmieri (“Listen Here”, 2005) ne ha collezionati ben altri quattro. L’ultimo progetto insieme a Gonzalo Rubalcaba e Armando Gola, Volcan, lo ha visto protagonista sui palchi di tutti i più importanti festival jazz del mondo. INFO & BIGLIETTI : Posto unico € 15,00 Biglietto ridotto € 13,00 (giovani fino a 16 anni) Abbonamento per tre concerti € 30 Jam Session presso il “I 9 Tarocchi”: ingresso libero In caso di cattivo tempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni di Corinaldo La biglietteria in Piazza Il Terreno, aprirà alle ore 20,00 DAL 15 DI GIUGNO SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ON-LINE Ad ogni biglietto e abbonamento va aggiunto il diritto di prevendita Info: tel. 071-67782 int. 236 (Uff. turistico iat) - 329 4295102 Associazione culturale Round Jazz : roundjazz@gmail.com Sito ufficiale :www.corinaldojazz.com Facebook : www.facebook.com/pages/Corinaldo-Jazz-Aspettando-il-festival