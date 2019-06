Descrizione evento: Nell'ambito della X Edizione de

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini di Pesaro

ET EVENTI E TEATRO presenta



MONSTER CHALLENGE

Il gioco action horror dal vivo

Sfida le tue paure e salva il mondo dall’invasione dei mostri!!





venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno

dalle 18 alle 23



CORTILE PALAZZO MAZZOLARI MOSCA

Via Rossini 27, PESARO





Che cosa è?

- rivolto a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.

- si può accedere dalle 18 alle 23, con squadre da un minimo di 2 giocatori ad un massimo di 10 a turno (inclusi eventuali genitori o accompagnatori).

- ogni turno di gioco ha durata variabile, dai 15 ai 30 minuti, con lo scopo di superare il percorso e le ardue prove che Gork, il Mostro a capo dell’invasione che ha colpito la città, ha preparato per testare il coraggio dei bambini, che sono gli unici che potranno evitare la distruzione della città da parte di mostri.





Riusciranno i bambini ad addentrarsi nel tortuoso percorso, popolato da vampiri, troll, zombie e streghe e districarsi tra prove di abilità, ricerca e spirito di sopravvivenza?







Biglietto di ingresso acquistabile in loco

(costi: euro 5 a bambino; pacchetto bambino+genitore euro 8; pacchetto bambino+due genitori euro 10)





info: www.eteventieteatro.com - tel 347 7673713





thanks to: Omnia Comunicazione Fano