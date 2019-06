Descrizione evento: SABATO 8 GIUGNO



ESCURSIONE POMERIDIANA SUL MONTE STREGA ASPETTANDO IL TRAMONTO E BBQ A MONTELAGO INSIEME AGLI AMICI DEL Gruppo Ciclistico AVIS Sassoferrato - Centro Nazionale Amibike.

Dopo la cena osservazione astronomica dei pianeti e stelle in collaborazione con la N.A.S.A. di Senigallia ???????? Lo sport è condivisione!



*Ritrovi:

Primo ritrovo ore 16,45 presso Sentinum Bistrò - Sassoferrato AN

Secondo ritrovo ore 17,30 presso Parco Daini - Montelago di Sassoferrato AN



*Escursione condotta da guida AIGAE

*Durata cammino: circa 4 ore

*Difficoltà:E

???? Portarsi torcia, obbligatorie scarpe da trekking.



*Tariffa escursione: 10 Euro (comprende guida escursionistica, assicurazione RCT).

*Tariffa cena (cena opzionale, per chi vuole cena al sacco): 10 Euro (comprende cena con braciole salsicce e birra, osservazione astronomica dei pianeti e stelle)



? PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA tramite tel o email entro il giorno precedente all'evento):

? hiking@happennines.it

? +39 0732 956257 (10.00-13.00/15.30-18.30)

? +39 333 7300890 (al di fuori degli orari di cui sopra)



>>>AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE CONFERMARE IL PUNTO DI RITROVO PREFERITO E ADESIONE ALLA CENA.



L'escursione organizzata da Happennines nell'ambito del progetto Hiking Apennines sarà condotta da Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



????????????????????????????????????????



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella, pile/camicia flanella, cappello, acqua, spuntino al sacco, medicinali personali, occhiali da sole, crema solare, documenti ed effetti personali.

L'itinerario potrebbe essere variato o annullato in caso di maltempo ad insindacabile giudizio della Guida e degli organizzatori.