Descrizione evento: YOGA DAY In occasione della giornata mondiale dello yoga - Civitanova Marche (Varco sul mare) 1- Dimostrazioni Yoga in gruppo 2- Lezioni Yoga aperte a tutti 3- AL Tramonto: LEZIONE YOGA FINALE CON TUTTI GLI ALLIEVI DELLE ASD E DEL PUBBLICO Tante le Associazioni Sportive Dilettantistiche.....UNO LO YOGA! OBIETTIVI DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO YOGA

• Riunire più nazioni possibile nella pratica comune dello yoga (finora 193 nazioni hanno aderito allo yoga day)

• Promuovere la non violenza e l’amicizia tra i popoli

• Far conoscere a tutti gli straordinari effetti della

pratica yoga sulla salute

• Aiutare le persone a combattere lo stress della vita

moderna

• Cambiare positivamente lo stile di vita delle persone

aumentando i livelli di benessere PARTECIPARE significa essere parte di una comunità mondiale dello yoga, unita per affermare lo yoga come riscoperta del senso di unità e armonia con se stessi, il mondo e la natura.

Vi aspettiamo tutti. Muniti di TAPPETINO! Info: 0733 774374