Descrizione evento: Dal borgo medievale di Sirolo ai sentiero nel Parco del Conero per la traversata integrale al chiarore della Luna lungo i punti di maggiore interesse dell'Area Protetta: le vecchie cave con il Limite K/T e l'antico Eremo, il Pian di Raggetti e la vista verso l'Appennino, il Pian Grande con l'affaccio su Portonovo, il Belvedere nord con la vista verso Ancona fino alle coste di Pesaro, la millenaria Abbazia di san Pietro e poi la discesa nel versante sud per la Grotta del Mortarolo fino al "balcone" del Passo del Lupo e infine le bianche spiagge di sassi durata - 4:00 ore + soste difficoltà - media dislivello - 300 metri le prenotazioni si ricevono via email entro le 13:30 indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 22:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 23:30 a Sirolo per partecipare occorrono calzature adeguate per sentieri, torcia frontale elettrica, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la riduzione dell'escursione, scelta di percorsi alternativi o concentrarsi sull'evento collegato