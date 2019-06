Descrizione evento: Da mercoledì 26 a domenica 30 giugno RESIDENZA CREATIVA:

TECNICHE DI INCISIONE E STAMPA A MANO CON MATERIALI DI RECUPERO

con Cecilia Maria Giampaoli



I partecipanti realizzeranno le immagini incidendo e stampando materiali poveri o di recupero. Ad una prima lezione teorica in cui verranno presentate le diverse possibilità tecniche, seguiranno la fase di progettazione individualizzata e il lavoro in laboratorio. I partecipanti saranno liberi di lavorare ad un progetto personale o di seguire il tema che verrà suggerito.



Periodo 26/30 giugno

Orari corso: 10.00/13.00 - 15.00/18.00 / laboratorio aperto orario continuato 9.00/21.00



MER: introduzione e progettazione

GIO: progettazione e prove tecniche

VEN: laboratorio

SAB: laboratorio

DOM: laboratorio e chiusura lavori

Chi è Cecilia Giampaoli?

Nata nel 1982 a Urbino. Studia incisione, illustrazione e disegno animato presso la storica Scuola del Libro. Si diploma in comunicazione grafica all’ISIA di Urbino con una tesi in fotografia e conclude gli studi diplomandosi in grafica d’arte all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Questa formazione ad ampio raggio sui linguaggi e sulle tecniche delle arti visive fornisce supporto e ispirazione alla sua ricerca artistica e alla pratica di insegnamento che conduce. Dal 2002 al 2012 collabora con il centro internazionale per la grafica d’arte KAUS di Urbino di cui è condirettore artistico fra il 2011 e il 2012. Dal 2011 insegna Tecniche Fine Arts al corso di Illustrazione dell’ISIA di Urbino. È un’appassionata scrittrice di racconti.



Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/italiano/dove-siamo/

o cercateci sul navigatore o chiamateci!



La residenza si attuerà con un minimo di 5 partecipanti.

La partecipazione all’evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell’associazione culturale ValdericArte, i posti sono limitati.

Il contributo per i cinque giorni di workshop è di: €380,00

Il costo del corso comprende i materiali per la realizzazione delle matrici, gli inchiostri, l'uso delle attrezzature e la carta per le prove di stampa, i pasti, un posto letto, internet e l’utilizzo degli spazi comuni interni ed esterni della residenza.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook al profilo https://www.facebook.com/mstellarossio alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=tso tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906. Per la conferma vi chiederemo nome, cognome, numero di partecipanti e recapito cellulare.

I partecipanti sono invitati a portare carta, matite e grembiule!



Per i primi 7 che prenotano un simpatico omaggio by “Peccati geniali”!



Per vedere la lista completa degli eventi: http://www.valdericarte.com/italiano/eventi/



Se non siete già iscritti alla newsletter lasciateci il vostro contatto o iscrivetevi direttamente voi alla mailing list seguendo le indicazioni nella colonna di destra del sito di ValdericArte.



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, natura, arte e una cucina che apre il cuore.