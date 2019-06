Hotel Ristorante "La Marchigiana" Via Campanotico 199/a

Descrizione evento: Carissimi clienti, Dopo il successo del menù per la "Festa del Ciauscolo" siamo lieti di condividere con voi la nostra superproposta per l'evento sarnanese più atteso dai giovani: LA NOTTE DEI FOLLI!! Carpaccio di scottona zoppa dei Sibillini ???? Ravioli "pieni pari" di ricotta ai funghi porcini e truffe????

Tagliatelle al Varnelli di Natalino ????? Tagliata di Manzo argentino (senza passaporto) al sale grosso e rosmarino ???????? Du patatelle arroste ???????????? e na vrangia de 'nsalata ???????????????? Zuppa inglese (senza Brexit) ???? Acqua (poca) ????

Caffè (corretto) ???? SOLO 30 euro a persona (bevande escluse) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Il giorno 15 giungo vi aspettiamo per la cena più pazza dell' anno, CHIAMATE SUBITO!! MASSIMILIANO: 340 758 4132