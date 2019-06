Descrizione evento: RITORNO ALLA LUNA Luglio 1969 L'uomo cammina per la prima volta sulla luna. “Un piccolo passo per l'uomo, un gigantesco balzo per l'umanità”. L'astronauta americano Neil Armstrong è il primo essere umano a calpestare il suolo lunare. Luglio 2019 Il Museo del Balì Ritorna alla luna. In occasione dell'anniversario dell'allunaggio: eventi, spettacoli ed esposizioni in Villa per un emozionante viaggio alla scoperta del nostro satellite. Il 6 Luglio alle 21:30 apre gli appuntamenti estivi il matematico, professore e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi con uno spettacolo-conferenza dal titolo ” Da Verne all'Apollo XI”. In questa serata inaugureremo inoltre la nuova postazione interattiva dedicata all'allunaggio: la stanza immersiva “Ritorno alla luna” dove il pubblico potrà visitare un'ambiente lunare sfidando il silenzio ed il buio spaziale. Gli eventi dedicati proseguiranno il 19 luglio con un ospite d'onore: l'ingegnere ed ex astronauta Paolo Nespoli. Nespoli salirà sul palco del Museo alle ore 21:30 per raccontare le sue esperienze e rispondere a tutte le curiosità, che pensiamo saranno tantissime, del pubblico. Durante gli eventi, sarà possibile cenare nel parco del Museo grazie a diversi street food presenti per l'occasione. Nelle serate dell'evento il Museo sarà visitabile dalle ore 18:30, non sarà previsto lo spettacolo al planetario. Costo biglietti 15 euro Odifreddi 15 euro Nespoli Bambini gratuiti fino a 4 anni, 5 euro fino agli 11 anni . Il biglietto comprende l'ingresso al Museo e la conferenza-spettacolo Non occorre la prenotazione