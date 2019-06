Descrizione evento: Corso base allattamento ( primo modulo)

Il corso, basato su indicazioni del modello 20 ore OMS-UNICEF, è strutturato per conoscere ed approfondire i temi di base della pratica dell’allattamento materno.

A CHI E’ RIVOLTO

Il corso è rivolto a tutte quelle persone che desiderano sostenere altre madri in questo ambito attraverso consulenze professionali o alla pari da mamma a mamma (non professionali), all’interno di associazioni di auto-aiuto o come opera di divulgazione culturale.



Il numero dei partecipanti è limitato, si prega quindi di iscriversi in tempo

Per ricevere la Scheda di Iscrizione e ulteriori info

Mi puoi contattare su Facebook ACQUA MADRE®, o in privato inviando una email a: acquamadre.formazione@gmail.com

www.acquamadre.care