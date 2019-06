Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Torna il Festival del Mosciolo con la sua 4° edizione.

Si inizierà dal giovedì 27 giugno per soddisfare i vostri palati e divertirsi con concerti e musica live (tutti gli eventi sono gratuiti).

Abbiamo il Patrocinio dell' Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale, del Comune di Ancona e della Croce Rossa Comitato di Ancona,che farà parte del nostro progetto attivamente.

Giovedì 27 #buonaseramarcheshow

Venerdì 28 #Folkantina

Sabato 29 #thekingsheadqueentribute

Domenica 30 #ranashow

L'evento sarà garantito anche in caso di pioggia poiché avremo una grande tensostruttura coperta

Il programma completo è possibile trovarlo nella discussione dell'evento.

Non vi resta che seguirci e cliccare parteciperò o mi interessa.

