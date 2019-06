Descrizione evento: Lunedì sera all'insegna dei paesaggi del Conero e delle stelle: un altro startrekking last minute di Passamontagna trekking e Nane Brune. L'occasione è di quelle imperdibili: Giove in opposizione, brillante come mai lo è stato in tutto l'anno! Un percorso ad anello ci farà camminare attraverso la macchia mediterranea e i boschi del "monte dei corbezzoli" per ammirare gli stupendi panorami di Pian di Raggetti e del Belvedere Nord.

In questa notte speciale Giove si trova esattamente nel punto opposto all'eclittica rispetto a noi, per cui tutta la sua parte illuminata dal Sole è rivolta verso le Terra e ci sembra luminosissimo. Tanto da raggiungere una magnitudine di -2.6 e neanche la mezza Luna crescente (0,47%), presente nel cielo, potrà scalfire la sua bellezza. Poi osserveremo anche le costellazioni.



Percorso: San Pietro - Pian di Raggetti - Belvedere Nord - Monte Conero - San Pietro - Belvedere Sud

Trasporto: mezzi propri



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di domenica 9 giugno. Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp) 3286762576



Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail alessandra.frontini@nanebrune.it

telefono (e whatsapp) 3930388838 Prezzo adulti: 15 € (servizio guida naturalistica e astronomica) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale parcheggio di fronte l'Hotel Monte Conero, ore 19:00, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito