Descrizione evento: MUSIC & STREET FOOD FESTIVAL - 4° edizione - SIROLO - TEATRO ALLE CAVE

12 - 13 - 14 AGOSTO, IL TEATRO ALLE CAVE di SIROLO , suggestiva location nel cuore del Monte Conero, diventerà il parco del cibo di strada e della buona musica con MUSIC & STREET FOOD FESTIVAL giunto alla 4° edizione



Protagonista dell’evento insieme allo street food, la musica con tre grandi concerti: SUD SOUND SYSTEM in concerto, DJ PREZIOSO e a grande richiesta ritorna MATTHEW LEE. Tre giorni dedicati a degustazioni, showcooking, piatti tipici del territorio, golosità provenienti da diverse regioni italiane e specialità provenienti dall’estero. Ottimo cibo di strada selezionato all’insegna dei prodotti tipici nazionali e internazionali. Music & Street Food Festival sarà una tre giorni per conoscere, assaporare ed amare le eccellenze dello street food , una full immersion tra aperitivi e cene all’aperto, ma anche stuzzichini golosi che “food truck” e gazebi prepareranno proprio nel cuore del monte conero. Ma Music & Street Food Festival, è anche musica, concerti e animazione



Tutte e tre le serate si aprirà alle 18 con live music e dj set di intrattenimento per l'aperitivo e la cena poi a seguire i grandi concerti:

Lunedì 12 agosto, alle 22.00 Grande Apertura Festival con i SUD SOUND SYSTEM in concerto. Sud Sound System, Reggae dal Salento, la band salentina che unisce ritmi giamaicani alla pizzica e ai suoni del Mediterraneo. Da oltre vent'anni cantano in salentino per farci capire meglio, perchè credono che il dialetto sia un linguaggio intimo che punta dritto al cuore. Cantano la gioia di vivere al sole e la rabbia di chi non si rassegna perchè la musica e il ritmo sono un rimedio naturale per chi è malato di gioia di vivere.

http://www.sudsoundsystem.eu/

Martedì 13 agosto, alle 22.00 MATTHEW LEE, a grande richiesta ritorna Matthew Lee, in Rock'nRoll Sun - Summer 2019, straordinario performer, piantista e cantante innamorato del rock'n roll, un vero talento reduce da tour internazionali in tutta Europa: Italia, Belgio, Inghilterra, Francia, Svizzera, Slovenia, Olanda, Germania e anche Stati Uniti e Africa. Definito dalla stampa internazionale come "The Genius of rock'n roll", di recente ha appena finito di registrare il suo nuovo disco, prodotto discograficamente dalla Carosello Records.

http://matthewlee.it



Mercoledì 14 agosto, dalle 22.00 DJ PROVENZANO, serata conclusiva con Provenzano dj, noto produttore e radiofonico da oltre venti anni. Attualmente conduce un programma giornaliero nell' emittente italiana m2o musica allo stato puro ( Gruppo Elemidia Deejay-Capital-m2o ), il programma si chiama "Provenzano dj show". Provenzano propone la migliore musica del panorama mondiale e fa informazione musicale orientata soprattutto al mondo dei deejay e del clubbing mondiale. Per m2o, Provenzano realizza la compitation ufficiale della radio "m2o compilation" sempre con grandi successi di vendita.



Info: Eventi Live srl - Produzione & Organizzazione Eventi Live tel. 071.75 92 053 - cell. 347 32 47 190