Descrizione evento:

Venerdì 14 giugno 2019, alle ore 21.15, si terrà alla Biblioteca Comunale di Trecastelli, presso il Villino Romualdo di Ripe, la presentazione del libro di Marco Severini “Il circolo di Anna. Donne che precorrono i tempi” (Edizioni Zefiro). All’incontro interverranno, dopo i saluti istituzionali, Lidia Pupilli, Direttrice scientifica dell’Associazione di Storia Contemporanea, e l’autore Marco Severini, Presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea.Il volume rivela come numerose donne siano riuscite ad affermarsi nei settori più disparati dell’Italia contemporanea, anticipando i tempi, i gusti, le tendenze e rivelando la capacità di fare squadra.Inoltre il 2019 è l’anno in cui si celebra un anniversario di grande importanza: il centenario della legge che ha riconosciuto la capacità giuridica della donna (Legge n. 1776 del 17 luglio 1919) spalancando a essa il mondo del lavoro. Il libro racconta storie di donne che hanno tentato di cambiare diverse situazioni in cui si sono trovate, soprattutto per dimostrare di essere pari all’uomo, contribuendo in tal modo, all’affermazione di un’identità di genere. Sono raccontate le vicende di alcune figure femminili diverse per livello sociale, appartenenza geografica, periodo storico e in particolare per il settore in cui hanno investito la maggior parte delle loro energie. Dalla politica alla suffragista, da chi ha cercato di rivoluzionare la moda e la cucina, a chi ha salvato migliaia di vite umane o difeso i diritti, da chi ha trovato nell'arte e nella letteratura il desiderio di emanciparsi da una condizione ingiustamente subordinata. La presentazione è promossa dalla Città di Trecastelli e dalla Biblioteca Comunale. La partecipazione è a ingresso libero.