Descrizione evento: Appennino Foto Festival – Luce della Rinascita” è un’occasione per promuovere la cultura e la natura dei borghi dell’Appennino. Per tre settimane, dal 5 al 21 luglio, i comuni di Belforte del Chienti, Camporotondo, Cessapalombo e San Ginesio, saranno lo scenario di una serie di eventi legati al mondo della fotografia, sul tema della natura e dell’Appennino: Workshop fotografici, conferenze, incontri letterari, tenuti da professionisti di rilievo internazionale, inoltre mostre, degustazioni di prodotti locali, laboratori ed esperienze da far vivere anche ai bambini. Appennino Foto Festival – Luce della Rinascita nasce da un’idea che, con tenacia e volontà, il gruppo Photonica3 ha deciso di trasformare in un evento unico! “Dieci anni sono trascorsi dall’inizio della nostra meravigliosa avventura, durante i quali abbiamo cercato di esprimere la grande passione per la fotografia e per il territorio, attraverso mostre, workshop, viaggi, eventi e numerose altre attività. Ora ci sembra giusto e doveroso celebrare chi da sempre ci ha guidato, ispirando ogni nostro gesto, sguardo e scatto: la nostra terra, così bella e unica, capace, anche se ferita, di accendere stupore e curiosità. La ringraziamo per tutte le emozioni che in questi anni ci ha regalato, augurandoci che il Festival riporti al territorio e alla gente che lo vive, l’attenzione e il rispetto che meritano.”