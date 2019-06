Descrizione evento: I mercatini estivi del giovedì a Marcelli di Numana ormai sono diventati un appuntamento storico per tutti i turisti, ma anche per la gente locale, che frequentano nei mesi estivi il magnifico litorale del Conero. Passare una serata tra le moltissime bancarelle che espongono i lavori dell'artigianato come legno,ceramica,ricamo,bracciali,collane,borse,cinture ecc.tutto fatto a mano e far diverire i bambini con i maghi dei palloncini o delle mille bolle blu. Ogni giovedì sera un evento con musica, concorso di bellezza, balli aguaiani, creazioni di laboratori di ceramica e ricamo e molto altro. Il giovedì sera nei mesi di luglio e agosto a Marcelli ci si divente un modo.