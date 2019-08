Descrizione evento: Una cresta spettacolare con incredibili strapiombi sulla valle del Tenna sopra le Gole dell'Infernaccio, il brivido della rocciosa "corona della Sibilla", il mistero della Grotta della Maga, e poi l'ultimo sforzo fino ai 2.173 metri, con panorami ovunque e fino al mare. Ci godremo il tramonto oltre la vetta, mentre ceneremo su una comoda "sella" (cena al sacco, ognuno provvede alla propria). Rientro in notturna sotto il cielo stellato, con torce frontali, sulla tranquilla strada riporta al Rifugio Sibilla. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 700 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:30 Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 16:30 - Bar La Tavernetta, 63088 Montemonaco AP, Italia, Montemonaco Vedi tutti i dettagli nel nostro sito